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Фонсека лично заинтересован в продлении Мхитаряна

Фонсека лично заинтересован в продлении Мхитаряна
15:03 Сегодня Телеграф sportarena

Новости спорта:Армянский хавбек находится в аренде из Арсенала.

Главный тренер Ромы Паулу Фонсека хочет, чтобы армянский полузащитник Генрих Мхитарян подписал контракт с клубом на постоянной основе. Хавбек находится в стане Волков на правах аренды из Арсенала.

"Я хочу, чтобы он остался, и Генрих тоже этого хочет. Тем не менее, пока все приостановлено, а в будущем нам придется договариваться с Арсеналом", — сказал экс-тренер Шахтера.

Мхитарян присоединился к Роме в сентябре 2019 года, после того, как перестал попадать в состав Унаи Эмери, который в тот момент тренировал Арсенал. Экс-игрок Шахтера и донецкого Металлурга провел 17 матчей за Волков во всех турнирах, отметившись 6 голами и сделав 4 результативные передачи.

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Ранее сообщалось, что Рома намерена выкупить контракт полузащитника. Канониры желают получить за игрока 25 миллионов евро.

Рома занимает пятое место в Серии А. Арсенал, на момент остановки АПЛ, в турнирной таблице шел девятым.

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ФК Рома, Генрих Мхитарян, Футбол, Новости футбола, Паулу Фонсека.
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