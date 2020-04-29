Артур высказался касательно возможного ухода из Барселоны

Новости спорта:Бразилец Артур Мело не намерен менять клубную прописку.

Хавбек Барселоны Артур Мело заявил, что несмотря на слухи, связывающие его с уходом из Барселоны, он сам не желает покидать Камп Ноу.

"Слухи всегда были, есть и будут, но мои намерения очевидны. Меня интересует только идея остаться в Барселоне. Я чувствую себя комфортно и спокойно. Мне здесь все нравится, я благодарен клубу и тренерскому штабу за доверие. Это еще одна причина, почему я хочу остаться".

"Интерес топ-клубов всегда приятен, это позитивный момент, но я думаю только о том, чтобы провести в Барселоне много-много лет", — цитирует бразильца Mundo Deportivo.

Напомним, ранее появилась информация о том, что Барселона дала "зеленый свет" Ювентусу на переговоры с Артуром относительно личного контракта.