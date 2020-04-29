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Барселона приняла решение по Ориолю Бускетсу

Барселона приняла решение по Ориолю Бускетсу
15:54 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Каталонцы занялись поисками нового клуба для хавбека.

Барселона планирует отправить полузащитника Ориоля Бускетса в аренду в один из клубов Ла Лиги, сообщает издание Marca.

Руководство каталонского клуба довольно прогрессом молодого хавбека и хочет, чтобы он набрался опыта в испанском чемпионате. "Сине-гранатовые" имеют долгосрочные планы на 21-летнего игрока и планируют вернуть его в клуб в будущем.

Бускетс перешел в Твенте на правах аренды в августе прошлого года. В этом сезоне полузащитник провел 23 поединка в футболке "красных", отличившись одним ассистом.

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Действующий контракт центрального полузащитника с Барселоной рассчитан до июня 2021 года.

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ФК Барселона, Футбол, Новости футбола, Ориоль Бускетс.
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