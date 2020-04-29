Лондонские клубы следят за защитником Реала

Новости спорта:Латераль находится в аренде в Севилье из мадридского Реала.

Арсенал и Тоттенхэм следят за испанским защитником Серхио Регилоном. Левый латераль находится в аренде в Севилье из мадридского Реала.

Канониры видят в испанце замену молодого Букайо Сака, который, как ожидается, покинет клуб. Шпоры настроены усилить фланг вместо Райана Сессеньона, на которого клуб все меньше рассчитывает.

23-летний воспитанник Реала в текущем сезоне провел 25 матчей за Севилью, отличившись одним голом и четырьмя результативными передачами. В планах мадридцев не продолжать аренду игрока, а оформить трансфер с правом выкупа в будущем.

Ранее сообщалось, что латералем также интересуется ПСЖ. Парижане ищут замену для Левена Курзавы, который намерен покинуть команду.

Севилья занимает третье место в Примере. Тоттенхэм идет восьмым в АПЛ, на одно очко опережая идущий следом Арсенал.