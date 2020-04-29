Фонсека нацелился на очередного игрока Шахтера

Новости спорта:Паулу Фонсека хочет видеть защитника Шахтера Исмаили в своей команде.

Рома нацелилась на защитника Шахтера Исмаили, сообщает издание Corriere dello Sport.

Главный тренер римлян Паулу Фонсека намерен укрепить линию защиты летом и хотел бы видеть в своей команде бразильского фулбека, с которым он работал в донецком клубе.

Действующий контракт защитника с "горняками" рассчитан до июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что Рома также проявляет интерес к защитнику Барселоны Хуниору Фирпо.

Исмаили выступает в составе Шахтера с 2013 года, перейдя из Браги. В текущем сезоне 30-летний игрок провел 30 поединков в футболке "оранжево-черных", отличившись двумя голами и пятью ассистами.