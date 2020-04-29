Барселона может потерять тер Штегена из-за финансовых запросов немца

Новости спорта:Стало известно, какую зарплату хочет получать вратарь Барселоны Марк-Андре тер Штеген по новому контракту с клубом.

По информации Marca, немец хочет зарабатывать в "Барселоне" 18 млн евро в год после уплаты налогов.

Каталонскому клубу сложно выполнить такие требования, особенно в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

"Барселона" хочет сохранить тер Штегена, но не готова тратить любые средства на это. Ранее сообщалось, что немец хочет зарабатывать 10 млн евро в год.

При этом будущее в "Барселоне" резервного вратаря Нето также остается под вопросом. Если каталонцы получат предложение в районе 20 млн евро, то бразилец покинет клуб.

В связи с неопределенностью по обоим вратарям "Барселона" приступила к поиску замены. Один из кандидатов – голкипер "Аякса" Андре Онана, за которого надо будет заплатить около 30 млн евро.