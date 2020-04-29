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Тоттенхэм - самый дорогой клуб в АПЛ

Тоттенхэм - самый дорогой клуб в АПЛ
17:36 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Действующий победитель Лиги чемпионов Ливерпуль находится всего на четвертом месте.

Школа менеджмента Ливерпульского университета провела исследование относительно рыночной стоимости всех клубов АПЛ и разместила соответствующий рейтинг на своем официальном сайте.

Согласно данным, самым дорогим клубом Прембер-лиги стал Тоттенхэм, чья стоимость составляет 2,567 млрд фунтов. Действующий чемпион Англии Манчестер Сити оказался вторым (2,186 млрд), Манчестер Юнайтед третьим (2,080 млрд), а действующий чемпион Европы Ливерпуль четвертым (1,553 млрд).

Столь высокого показателя "шпоры" сумели добиться благодаря тому, что тратят на зарплаты футболистов лишь 39% своего бюджета (к примеру, у Лестера данный показатель — 84%).

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Увеличение стоимости Тоттенхэма на 21% за последний год эксперты связывают с экономией клуба, которая велась на фоне строительства нового стадиона. Таким образом "лиловые" были всего 22 млн фунтов на новых футболистов за последний год. Также значительную роль в динамике роста сыграл выход команды в Лигу чемпионов, который помог клубу заработать внушительную сумму.

Также специалисты уведомляют, что с начала текущего года акции некоторых топ-клубов на бирже значительно снизились. К примеру, акции Манчестер Юнайтед подешевели примерно на 30%.

Стоит отметить, что в список 20 самых дорогих клубов Англии вошло 17 представителей текущего сезона АПЛ и 3 команды из Чемпионшипа (Фулхэм, Кардифф Сити, Хаддерсфилд). Вне первой двадцатки оказались три команды АПЛ (Шеффилд Юнайтед, Астон Вилла, Норвич Сити).

20 самых дорогих клубов Англии (стоимость — в Фунтах стерлингов):

1. Тоттенхэм — 2,567 млрд
2. Манчестер Сити — 2,186 млрд
3. Манчестер Юнайтед — 2,080 млрд
4. Ливерпуль — 1,553 млрд
5. Арсенал — 1,374 млрд
6. Челси — 1,231 млрд
7. Вулверхэмптон — 458 млн
8. Ньюкасл — 387 млн
9. Бернли — 350 млн
10. Лестер — 304 млн
11. Уотфорд — 279 млн
12. Фулхэм — 276 млн
13. Саутгемптон — 269 млн
14. Эвертон — 257 млн
15. Вест Хэм — 248 млн
16. Кардифф Сити — 223 млн
17. Кристал Пэлас — 200 млн
18. Брайтон — 187 млн
19. Хаддерсфилд — 178 млн
20. Борнмут — 99 млн

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Англия, ФК Тоттенхэм, Футбол, АПЛ, Новости футбола.
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