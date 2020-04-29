Председатель медицинского комитета ФИФА: Мир не готов к соревнованиям

Новости спорта:Председатель медицинского комитета ФИФА Мишель Д’Оге считает, что большой футбол нельзя возвращать раньше осени.

Для полноценной игры необходим полный контакт футболистов, что в условиях ограничений социальной дистанции невыполнимо.

"Мир не готов к соревнованиям, хотя я надеюсь, что это изменится как можно скорее. Мы должны быть реалистами"

"Футбол возможен только когда разрешен полный контакт. Пока действуют ограничения о социальном дистанцировании, не может быть речи о соревнованиях. Тестирование — важный момент, но его придется повторять после каждой игры".

"Если заразится один игрок, всю команду необходимо будет поместить в карантин. Кроме того, как вы представляете себе футбол в масках? Даже стерилизация мячей не решит проблему".

Ранее стало известно, что Франция запретила проведение всех спортивных соревнований в стране до сентября, что повлекло досрочное завершение национального чемпионата. Также решение о досрочном завершении соревнований приняли в Нидерландах.

В свою очередь, УЕФА дает национальным ассоциациям время до 3 августа для окончания матчей в местных чемпионатах.