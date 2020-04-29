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Председатель медицинского комитета ФИФА: Мир не готов к соревнованиям

Председатель медицинского комитета ФИФА: Мир не готов к соревнованиям
18:37 Сегодня Телеграф sportarena

Новости спорта:Председатель медицинского комитета ФИФА Мишель Д’Оге считает, что большой футбол нельзя возвращать раньше осени.

Для полноценной игры необходим полный контакт футболистов, что в условиях ограничений социальной дистанции невыполнимо.

"Мир не готов к соревнованиям, хотя я надеюсь, что это изменится как можно скорее. Мы должны быть реалистами"

"Футбол возможен только когда разрешен полный контакт. Пока действуют ограничения о социальном дистанцировании, не может быть речи о соревнованиях. Тестирование — важный момент, но его придется повторять после каждой игры".

"Если заразится один игрок, всю команду необходимо будет поместить в карантин. Кроме того, как вы представляете себе футбол в масках? Даже стерилизация мячей не решит проблему".

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Ранее стало известно, что Франция запретила проведение всех спортивных соревнований в стране до сентября, что повлекло досрочное завершение национального чемпионата. Также решение о досрочном завершении соревнований приняли в Нидерландах.

В свою очередь, УЕФА дает национальным ассоциациям время до 3 августа для окончания матчей в местных чемпионатах.

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ФИФА, Футбол, Новости футбола, Коронавирус, Мишель Д’Оге.
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