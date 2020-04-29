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Алиев рассказал, как проиграл в казино $100 тысяч

Алиев рассказал, как проиграл в казино $100 тысяч
19:09 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Александр Алиев рассказал, как не спал четверо суток из-за проигрыша.

Экс-игрок Динамо Александр Алиев назвал самую крупную сумму, которую когда-либо проигрывал в казино. По словам бывшего игрока, он провел в заведении 16 часов, после чего не спал четверо суток.

"За один раз проиграл 100 тысяч долларов. Мы как раз что-то выиграли, были чемпионами. Я заработал хорошие деньги, у меня были премии. На что-то тогда откладывал. Зашел в казино и что-то пошло не так, хотя я не пил ничего. Потом вышел и помню, что за ночь проиграл соточку. Зашел в семь часов вечера, а вышел в 12 часов дня. Расстроился, конечно. Потом не спал четверо суток", - рассказал Алиев в видео на YouTube-канале Кент.

Ранее Алексей Андронов рассказал о выходке Александра Алиева в то время, когда главным тренером команды был Валерий Газзаев.

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Александр Алиев, Казино, Футбол, Новости футбола.
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