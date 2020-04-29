На легендарном Олд Траффорд установят стоячие места

Манчестер Юнайтед добавит на Олд Траффорд 1500 тысячи стоячих мест. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Введение стоячих мест будет проведено в тестовом режиме. Если эксперимент окажется успешным, то клуб планирует установить еще больше таких мест.
Стоит отметить, что после трагедии на стадионе Хиллсборо, в результате которой погибло 96 человек из-за давки, все английские клубы обязаны иметь ишь сидячие места на стадионах.
На данный момент Олд Траффорд насчитывает 74 879 мест.
Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед намерен оформить трансфер вингера Шахтера.