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На легендарном Олд Траффорд установят стоячие места

На легендарном Олд Траффорд установят стоячие места
19:58 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Клуб расширит стадион на 1500 мест.

Манчестер Юнайтед добавит на Олд Траффорд 1500 тысячи стоячих мест. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Введение стоячих мест будет проведено в тестовом режиме. Если эксперимент окажется успешным, то клуб планирует установить еще больше таких мест.

Стоит отметить, что после трагедии на стадионе Хиллсборо, в результате которой погибло 96 человек из-за давки,  все английские клубы обязаны иметь ишь сидячие места на стадионах.

На данный момент Олд Траффорд насчитывает 74 879 мест.

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Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед намерен оформить трансфер вингера Шахтера.

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ФК Манчестер Юнайтед, Футбол, Олд Траффорд, Новости футбола.
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