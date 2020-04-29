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Гусев: В ближайшее время я бы не хотел тренировать Динамо

Гусев: В ближайшее время я бы не хотел тренировать Динамо
20:22 Сегодня Телеграф sportarena

Новости спорта:Экс-футболист киевлян Олег Гусев хочет еще поднабраться опыта.

Бывший полузащитник Динамо Олег Гусев в разговоре с Виктором Вацко во время стрима на канале Вацко Live рассказал о планах на будущее в роли тренера. Также Гусев вспомнил о возможности уехать в Европу после чемпионата мира-2006.

"В 2006 году если и были предложения, то руководство посчитало, что я в таком возрасте пока нужен Динамо. В то время не было такого, чтобы позвонили и предлагали какие-то клубы. Тем более у меня не было агента. Лион, Шальке называли… Но все на уровне слухов, без конкретики", — признался Гусев.

"Скажу так – каждый человек, который выбирают какую-то стезю, то хочет достичь максимальных высот. Для Украины, тренировать Динамо Киев – это одна из самых больших высот.

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Каждый тренер скажет, за исключением другого украинского клуба, что хочет тренировать Динамо. Но в ближайшее время я бы не хотел тренировать Динамо. Опыта мало".

Гусев завершил карьеру футболиста в 2018 году. Сейчас он работает тренером молодежной команды Динамо.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, Олег Гусев.
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