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Вратарь Динамо рассказал о занятиях боксом

Вратарь Динамо рассказал о занятиях боксом
20:32 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта:Голкипер киевлян Георгий Бущан рассказал о своих спортивных увлечениях кроме футбола.

Голкипер "Динамо" Георгий Бущан рассказал, каким видом спорта кроме футбола он еще интересуется.

- Какими видами спорта интересуешься (кроме футбола)?

- Кроме футбола я также интересуюсь боксом.

- Во что, кроме футбола, играешь, когда есть такая возможность?

- Иногда на сборах или заездах перед матчами играю в консольные игры, а в выходные дни, когда есть возможность, занимаюсь боксом с моим другом и профессиональным тренером Егором Голубем.

- Кому из спортсменов или каким командам в других видах спорта симпатизируешь?

- Симпатизирую некоторым боксерам, таким как Александр Усик, Василий Ломаченко, Тайсон Фьюри и Сауль "Канело" Альварес.

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- Занимался ли в детстве или юношестве другими видами спорта параллельно с футболом?

- В школе, до переезда в Академию "Динамо", то есть до 14 лет, помимо футбола, играл в волейбол, и даже занял второе место в чемпионате среди школ Одессы. Также однажды летом наша ДЮСШ-11 "Черноморец" играла в пляжный футбол, став чемпионом Украины среди юношеских команд.

- Посещение каких спортивных матчей или мероприятий оставило больше всего впечатлений?

- Я был на финале Лиги чемпионов в Киеве "Ливерпуль" – "Реал", болел за "красных" и был восхищён английскими болельщиками на стадионе. Также планировал попасть на бой Александра Усика с Дереком Чисорой, который должен был состояться в Лондоне 25 мая, но из-за пандемии коронавируса он был перенесен.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, Георгий Бущан.
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