Гусев: Хотел попробовать себя в Европы, но в Динамо молчали

Новости спорта:Экс-хавбек киевлян рассказал Олег Гусев, почему не перешел в европейский чемпионат.

Бывший полузащитник Динамо и нынешний тренер команды киевлян U-21 Олег Гусев рассказал, что жалеет, что не попытался поиграть в европейском топ-чемпионате.

"Была ли возможность перейти в европейский клуб? В 2006 году если и были предложения, то Динамо считало, что я принесу большую пользу клубу. Даже если и были предложения, мне никто не звонил и не спрашивал, еду я или нет.

Разговоров было много. Не было агента, я просто выходил на поле и делал свое дело. Говорили о Лионе. Все было на уровне слухов и разговоров. Раз я остался в Динамо Киев, то уже нет смысла говорить об этом.

Если бы можно было что-то изменить в своей карьере, то постарался бы закрепиться в топ-чемпионате", – рассказал Гусев в интервью YouTube-каналу Вацко Live.