Определился второй финалист Кубка Беларуси

Новости спорта:В финале клуб из Борисова сыграет против брестского "Динамо" с Милевским.

Сегодня, 29 апреля, состоялся ответный матч 1/2 финала Кубка Беларуси, в котором встречались борисовский БАТЭ и "Славия" из Мозыря.

Хозяевам поля нужно было отыграть один мяч, пропущенный в первом поединке (0:1). Многократный лидер футбола Беларуси сумел справиться с заданием, одержал победу со счетом 2:0 и вышел в финал национального кубка. На 12-й минуте счет открыл Захар Волков, а перед самым перерывом мяч в свои ворота срезал защитник гостей Игорь Тымонюк.

В финале клуб из Борисова сыграет против брестского "Динамо", за который выступает украинский форвард Артем Милевский. Ранее действующие чемпионы Беларуси проиграли солигорскому "Шахтеру" под руководством украинского наставника Юрия Вернидуба (2:4), но прошли дальше за счет домашней победы (2:0). Решающий матч Кубка запланирован на 24 мая.

Кубок Беларуси

1/2 финала, 29 апреля. Ответный матч

БАТЭ Борисов – "Славия" Мозырь – 2:0

Голы: Волков, 12, Тимонюк, 45 (автогол).

Финал, 24 мая

"Динамо" Брест – БАТЭ Борисов