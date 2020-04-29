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Мбаппе назвал своих кумиров детства

Мбаппе назвал своих кумиров детства
22:23 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Француз назвал игроков, которые оказали на него влияние.

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе рассказал, какие у него были любимые футболисты в детстве.

"У меня было много кумиров. Сначала был Криштиану Роналду, который мне очень нравился. В то время противостояние Криштиану и Месси как раз было на пике.

Мне представился шанс играть вместе с Неймаром, мне он очень нравился в детстве. Это те игроки, которыми я восхищался", – рассказал Мбаппе в интервью порталу Goal.com.

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В текущем сезоне 21-летний игрок провел 33 поединка в футболке "красно-синих", забив 30 голов и совершив 17 ассистов.

Ранее сообщалось, что Юрген Клопп обсуждал возможный трансфер Мбаппе в Ливерпуль с его отцом.

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Все по теме:

Криштиану Роналду, ФК ПСЖ, Неймар, Футбол, Новости футбола, Килиан Мбаппе.
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