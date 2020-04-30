"Милан" присматривается к защитнику "Динамо"

Новости спорта:Защитник "Динамо" попал в сферу интересов "Милана".

Защитник киевского "Динамо" и сборной Украины Виталий Миколенко оказался трансферной целью итальянского гранда - "Милан", сообщает УНН со ссылкой на Pianetamilan.

Источник утверждает, что руководство "россонери" находится в поисках левого защитника, который сможет стать заменой для Тео Эрнандеса. Представитель Франции запланировал расстаться с клубом этим летом, поэтому скауты "Милана" уже начали поиски новых игроков.

Именно Миколенко является одним из двух главных кандидатов на эту роль вместе с Энтони Робинсоном из английского "Уигана". Отмечается, что Робинсон был в шаге от перехода в "Милан" еще в январе, но потом у него появились проблемы с сердцем.

Добавим, в нынешнем сезоне Миколенко (соглашение с "бело-синими" действует до лета 2023 года) провел 30 матчей за "Динамо" во всех турнирах включая Лигу Европы. Он забил 3 гола и отдал 7 ассистов.