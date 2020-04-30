"Нужно мыслить масштабно": Каннаваро мечтает возглавить Реал

Новости спорта:Обладатель Золотого мяча-2006 хотел бы поработать со своими бывшими командами.

Легендарный итальянский защитник, а ныне тренер Гуанчжоу Эвергранд Фабио Каннаваро признается, что однажды хотел бы возглавить сборную Италии, Реал или другой топ-клуб.

"Я начал тренерскую карьеру, мечтая однажды возглавить такой клуб, как Реал", — цитирует Каннаваро Football Italia со ссылкой на Madridista Real.

"Нужно мыслить масштабно. Поэтому я мечтаю про Реал, сборную Италии или большой европейский клуб".

В 2019 году Каннаваро с Гуанчжоу Эвергранд выиграл чемпионат Китая.

Во время футбольной паузы Фабио занялся благотворительностью. Совместно с Чиро Феррарой он организовал фонд, который помогает неаполитанским больницам бороться с коронавирусом. Так, недавно футболку Марадоны этот фонд продал с аукциона за 55 тысяч евро.