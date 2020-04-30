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"Уверен, что наши пути еще пересекутся": Почеттино скучает по "Тоттенхэму"

"Уверен, что наши пути еще пересекутся": Почеттино скучает по "Тоттенхэму"
05:04 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Аргентинец хотел бы закончить начатую им работу и выиграть трофей со "шпорами".

Маурисио Почеттино прошлой осенью был уволен из Тоттенхэма, проработав в клубе около пяти лет.

"Это было удивительное путешествие. Увы, оно закончилось совсем не так, как всем хотелось бы. Но глубоко в душе, в сердце, я уверен, что наши пути еще пересекутся. С тех пор, как я покинул Тоттенхэм, моей мечтой стало однажды вернуться в клуб и постараться закончить ту работу, которую мы не завершили", — заявил Почеттино в интервью BT Sport.

"Мы были близки к победам в больших турнирах, Премьер-лиге и Лиге чемпионов. Сейчас я намерен двигаться дальше, готов взяться за следующий проект. Но, конечно же, мне хотелось бы однажды вернуться, потому что это особенный клуб с невероятными болельщиками".

Мбаппе назвал своих кумиров детства

При Почеттино "шпоры" сражались за победу в Премьер-лиге с Лестером, а также дошли до финала Лиги чемпионов в 2019 году.

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ФК Тоттенхэм Хотспур, Футбол, Маурисио Почеттино.
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