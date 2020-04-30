АПЛ разработала план: названа дата возобновления матчей

Новости спорта:План будет актуален при сохранении нынешнего плана ослабления карантинных мер.

АПЛ разработала расписание возобновления сезона, которое в ближайшее время планирует обговорить с клубами, сообщает The Telegraph.

Согласно составленному плану, с 11 мая клубы смогут начать тренировки в небольших группах, предварительно 9-10 мая проведя тестирование игроков на коронавирус.

Дальше план предусматривает с 18 мая разрешить клуба полноценные тренировки, а с 8 июня будет возобновлено проведение матчей.

Важное уточнение, что план предусматривает, что с 7 мая в Англии будут ослаблены ограничительные меры, принятые из-за коронавируса. Именно на 7 мая назначено следующее собрание правительства по этому вопросу. Если будет принято решение продлить карантин, то это может привести к досрочному завершению чемпионата, как во Франции.

Ранее сообщалось, что футболисты опасаются раннего возобновления АПЛ.