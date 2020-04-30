Наставник Фламенго может возглавить Ньюкасл

Новости спорта:Жорже Жезуш вошел в список возможных кандидатов на пост главного тренера сорок.

Наставник бразильского "Фламенго" Жорже Жезуш может сменить Стива Брюса на посту главного тренера "Ньюкасл Юнайтед", сообщает Goal.com.

В прошлом сезоне под руководством Жезуша "Фламенго" стал чемпионом Бразилии и выиграл Кубок Либертадорес.

Ранее стало известно, что приоритетным вариантом для нового руководства клуба является аргентинец Маурисио Почеттино, которому был предложен контракт с зарплатой £ 19 млн (€ 21,7 млн) в год.

"Ньюкасл Юнайтед", набрав в 29 матчах 35 очков, занимает 13-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В настоящее время турнир приостановлен из-за пандемии коронавируса.