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Луческу: В Шахтере строили команду на талантах бразильцев

Луческу: В Шахтере строили команду на талантах бразильцев
16:41 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта:Тренер с теплотой вспоминает свою работу в донецком клубе.

Экс-наставник "Шахтера" Мирча Луческу вспомнил свой период работы в донецком клубе.

"Я прожил в Донецке 10 лет и это был невероятный период. Мы показывали прекрасную игру. Вместе с президентом мы решили строить команду на талантах бразильских игроков, особенно полузащитников и форвардов. Они приходили в команду, когда им было по 18-19 лет. Они уходили уже в 24-25, поэтому у нас уже был готов состав на замену тем, кто был.

Я всегда любил футбол, как и мои дети и братья. У меня не было много вариантов, мы были очень бедными после войны. Все, что у меня есть в жизни, я получил благодаря футболу. Я благодарен ему за это", - сказал Луческу.

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Напомним, что с "Шахтером" Луческу работал с 2004 по 2016 год, выиграв, среди прочих трофеев, и Кубок УЕФА.

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ФК Шахтер, Мирча Луческу, Футбол, Новости футбола.
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