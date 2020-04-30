Гусев: Гармаш - такой человек, который делает все наоборот

Новости спорта:Экс-полузащитник Олег Гусев также заявил, что Денис Гармаш воспринимает все, когда с ним общаются, как с другом.

Легендарный полузащитник киевского Динамо и сборной Украины Олег Гусев рассказал, как вел себя хавбек Денис Гармаш в раздевалке.

"Гармаш – такой человек, который делает все наоборот, когда ему кто-то показывает и рассказывает, что нужно сделать. Он все знает и все равно сделает наоборот.

Но если с ним говорить, как с товарищем и другом, тогда уже он прислушивается. Это меня он так воспринимал, как старшего товарища. А тренера и других он не считал друзьями.

У Дениса на все свое мнение. Такой человек, мол, он все делает правильно, и только Гармаш знает, как лучше сделать что-то", – рассказал Гусев в рамках интервью Вацко Live.