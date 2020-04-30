Барселона готова расстаться с Гризманном за Лаутаро

Новости спорта:Сине-гранатовые всерьез настроены подписать аргентинского форварда.

Руководство Барселоны не намерено прекращать попытки подписать нападающего Интера Лаутаро Мартинеса, в контракте которого прописана сумма отступных в размере 111 миллионов евро.

Каталонский клуб из-за финансового кризиса, вызванного пандемией коронавируса, не готов активировать клаусулу аргентинца, однако рассматривает другие варианты осуществить этот трансфер.

Как сообщает AS, Барселона планирует предложить за Лаутаро 90 миллионов евро и полузащитника Артуро Видаля, который лично хочет стать игроком "нерадзурри" предстоящим летом.

Однако, что более интересно, "сине-гранатовые" готовы включить в сделку по Мартинесу своего форварда Антуана Гризманна, отдав его в бесплатную аренду в Интер на один сезон.

Напомним, ранее главный тренер Барселоны Кике Сетьен прокомментировал возможность подписания Лаутаро Мартинеса, признавшись, что COVID-19 серьезно повлиял на планы клуба.