Ювентус заинтересован в юном таланте Ботафого

Новости спорта:Туринцы рассматривают подписание 18-летнего бразильца Луиса Энрике.

Талантливый вингер Ботафого Луис Энрике в ближайшем будущем может перебраться в Европу. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, в 18-летнем полузащитнике, который только в январе 2020 года присоединился к первой команде бразильского клуба из молодежки U-17, заинтересован туринский Ювентус.

Руководство "старой синьоры" рассматривает вариант с подписанием Луиса Энрике, а после оставив его в аренде в Ботафого для того, чтобы тот получил разрешение на работу в Италии.

Отметим, что Луис Энрике провел в текущем сезоне всего два поединка на взрослом уровне, в которых отличился одной результативной передачей.