Французский клуб грозится судом, в случае понижения в классе

Новости спорта:Клуб набрал 13 очков в чемпионате Франции в 28 турах.

Президент Тулузы Оливье Садран не согласен с решением признать текущую таблицу Лиги 1 итоговой из-за досрочного завершения сезона. Функционер написал открытое письмо Федерации футбола Франции (FFF) и Профессиональной футбольной лиге Франции (LFP), в котором просит пересмотреть данное решение.

"Я хотел бы подчеркнуть свою позицию: любое решение о понижении клуба в дивизионе, основанное на турнирной таблице за 27-28 туров, было бы несправедливым, нечестным и необоснованным по закону", — написал Садран.

"Любое одностороннее решение о понижении клуба — это мера, не предусмотренная действующими правилами. Тулуза просит, чтобы FFF и LFP соблюдали собственные правила и выступали гарантами защиты спортивной этики и справедливости. Любое решение, которое воспрепятствует праву Тулузы продолжать соревнования, будет немедленно обжаловано в суде".

Чемпионат Франции был досрочно завершен в связи с пандемией коронавируса. Напомним, что французское правительство отказалось от проведения на территории страны больших спортивных мероприятий до сентября, даже при пустых трибунах.

Ранее президент Федерации футбола Франции заявил, что в классе будут понижены две последних команды чемпионата — Амьен и Тулуза — из-за невозможности провести переходные матчи за третью путевку в Лигу 1.