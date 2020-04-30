Михайлович обратился в УЕФА из-за ситуации со Спортингом

Новости спорта:Сербский специалист Синиша Михайлович проработал в лиссабонском клубе всего девять дней.

Португальское издание A Bola вчера опубликовало информацию о том, что лиссабонский Спортинг выплатил Синише Михайловичу компенсацию в размере трех миллионов евро за несправедливое расторжение контракта спустя девять дней после назначения.

Однако, адвокаты сербского специалиста, ныне возглавляющего Болонью, опровергли эту информацию, опубликовав официальное заявление своего клиента. Как оказалось, денежные средства по прежнему не поступали на счет Михайловича, поэтому тренер обратился в УЕФА.

"Спортинг Лиссабон на сегодняшний день не выплатил мне компенсацию. С тех пор, как клуб признал свою задолженность законной, они не сделали ничего, кроме как пытались задержать выплату. Учитывая все это, я решил написать в УЕФА. Только после этого Спортинг сделал перевод части средств".

"Такое поведение недопустимо, и если это продолжится и дальше, я буду вынужден вновь обратиться в УЕФА, чтобы получить полную сумму. Я пойду до конца, даже если это обойдется Спортингу исключением из всех соревнований УЕФА", — приводит слова Михайловича Football Italia,

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