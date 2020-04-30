Ориана Сабатини: Дибала не сдавал позитивный тест на коронавирус

Новости спорта:Ориана Сабатини не понимает, откуда взялась новость о позитивном тесте нападающего Ювентуса.

Девушка нападающего Ювентуса Пауло Дибалы, Ориана Сабатини, опровергла информацию о том, что футболист в четвертый раз сдал положительный тест на коронавирус.

"Пауло не сдавал позитивный тест на вирус, ему нужно подождать. Он сдал анализ, но у нас еще нет на руках результатов. Мы все еще ждем, поэтому я не знаю, откуда взялись эти слухи. Мы объявим о результате сразу, как получим его.

Лично у меня тест показал отрицательный результат, но насчет Пауло мы не уверены на сто процентов, поэтому объявление сделаем только когда будет полностью уверены", - цитирует Сабатини football-italia.net с ссылкой на аргентинский канал Canal 9.

Ранее сообщалось, что форвард Ювентуса Пауло Дибала в четвертый раз за шесть недель сдал положительный тест на коронавирус.