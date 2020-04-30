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VAR хотят использовать в полуфиналах Кубка Украины

VAR хотят использовать в полуфиналах Кубка Украины
21:50 Сегодня Телеграф sportarena Фото: УАФ

Новости спорта:Поединки этой стадии пройдут в Ужгороде и Мариуполе.

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко сообщил, что организация намерена провести полуфинальные матчи Кубка Украины с использованием системы VAR. Но в таком случае поединки пройдут в разные дни.

"Мы хотим на обоих полуфинальных матчах Кубка Украины использовать систему VAR. По крайней мере, мы анализируем такую возможность, ведь на стадионах в Мариуполе и Ужгороде, чтобы использовать VAR, нужно выполнить определенные работы".

"К тому же поединки надо будет проводить в разные дни. Мы постоянно следим за ситуацией и в ближайшее время планируем провести еще одну встречу", — сказал Павелко.

Напомним, что в полуфинале Кубка Украины сыграют Минай — Динамо и Мариуполь — Ворскла. Поединки этой стадии турнира были запланированы на 15 апреля, но из-за карантина в стране матчи пройдут в другую дату.

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Пока УАФ не определилась с новой датой проведения полуфинальных встреч. Финальный матч пройдет в Тернополе.

Отметим, что система видеоповторов в УПЛ была внедрена в феврале 2020 года. До вынужденной паузы она покрывала два поединка в туре. Напомним, что УАФ приостановила все футбольные соревнования на территории страны из-за пандемии коронавируса.

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Андрей Павелко, Футбол, Кубок Украины, Новости футбола, VAR.
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