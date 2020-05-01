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Агуэро рассказал, в каком случае Месси может покинуть Барселону

Агуэро рассказал, в каком случае Месси может покинуть Барселону
04:48 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Аргентинский форвард высказался о будущем своего соотечественника в каталонском клубе.

Нападающий Манчестер Сити Серхио Агуэро прокомментировал слухи о возможном уходе Лионеля Месси из Барселоны в ближайшем будущем. 31-летний аргентинец, поддерживающий близкие отношения с капитаном "сине-гранатовых", заявил, что Месси счастлив в каталонском клубе.

"Лео — игрок, который стал настоящим символом и легендой Барселоны, но в футболе может произойти все что угодно"

"Многие футболисты прошли через Лео, но он по-прежнему остается в Барселоне. Он любит этот клуб, он отождествляет себя с Барселоной, он счастлив, и ему там комфортно".

"Независимо от того, сколько всего может произойти, Месси продолжит выступать за Барселону. Если, конечно, не произойдет что-то катастрофическое", — приводит слова Агуэро Goal со ссылкой на El Chiringuito.

Манчестер Сити рискует потерять Агуэро

Напомним, действующее соглашение Лионеля Месси с Барселоной рассчитано до 30 июня 2021 года, однако сторонам пока не удалось договориться о его продлении.

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Барселона, Лионель Месси, Серхио Агуэро.
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