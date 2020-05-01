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В УЕФА обнародовали предварительное расписание матчей молодежной сборной Украины

В УЕФА обнародовали предварительное расписание матчей молодежной сборной Украины
15:03 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: УАФ

Новости спорта:Впервые команда соберется 31 августа.

В марте этого года молодежная сборная Украины должна была провести два матча отборочного турнира чемпионата Европы-2021 (U-21) - с Мальтой на выезде (27-го числа) и Северной Ирландией дома (31-го числа во Львове).

Но эти поединки были перенесены из-за пандемии и вердикта исполкома УЕФА о приостановлении всех футбольных мероприятий до дополнительного решения.

По предварительному расписанию УЕФА, матч Мальта - Украина состоится 13 ноября, а игра Украине - Северная Ирландия - 17-го.

Также в этот день должны быть сыграны перенесенные поединки квалификационной группы 8 Мальта - Финляндия и Румыния - Дания.

В эти ноябрьские сроки должны состояться матчи плей-офф квалификации, которые, очевидно, будут перенесены на другие даты.

Напомним также, что 23 апреля Исполнительный комитет УЕФА сообщил, что варианты переноса финального турнира Евро-2021 (U-21) будут представлены и проанализированы комитетом по соревнований 11 мая. Окончательное же решение по этому вопросу будет принято Исполкомом УЕФА на следующем заседании - 27 мая.

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В следующий раз подопечные Руслана Ротаня должны собраться 31 августа. Сбор будет посвящен выездным матчам отборочного турнира Евро-2021 против команд Дании (4 сентября) и Финляндии (8 сентября).

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УЕФА, Футбол, Молодежная сборная Украины, Новости футбола.
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