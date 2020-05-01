Серия A планирует сохранить 20 команд и обмен между дивизионами

Новости спорта:Даже в случае досрочного прекращения сезона матчи плей-офф будут сыграны.

Правительство Италии сомневается, что сезон Серии A удастся доиграть, а Федерация футбола страны подготовила план на случай досрочного завершения чемпионата.

В Италии не планируют идти по пути Нидерландов, где сезон аннулировали и решили не определять клубы, которые вылетят и пополнят элиту.

В Серии A намерены в любом случае сохранить 20 клубов на сезон 2020/21, а также провести обмен между дивизионами. Правда, в этом случае не будет матчей плей-офф, поэтому вылетят СПАЛ и "Брешиа", а поднимутся "Беневенто" и "Кротоне".

Решение о рестарте чемпионата или его отмене должны принять в мае.