В Чемпионшипе планируют сыграть плей-офф, даже если не удастся доиграть сезон

Новости спорта:В борьбу за выход в АПЛ могут вступить четыре команды.

Руководство Чемпионшипа может провести плей-офф, учитывая нынешнее положение в турнирной таблице, если сезон не удастся доиграть из-за пандемиии коронавируса.

В таком случае автоматически в АПЛ выйдут Лидс и Вест Бромвич, занимающие первое и второе места, а командам с третьего по шестое места предстоит выяснить сильнейшего в традиционном плей-офф.

При подобном развитии ситуации, матчи будут сыграны на нейтральных полях в формате одной игры: Фулхэм сыграет с Престоном, а Ноттингем Форест встретится с Брентфордом.

Открытым вопросом при подобном развитии событий остается проблема вылета команд. На дне таблицы находятся Барнсли, Лутон Таун и Чарльтон, но вряд ли в клубах будут довольны, если им придется опуститься без доигрыша чемпионата.

В то же время, АПЛ надеется возобновить сезон, однако полиция будет настаивать на его досрочном завершении, если фанаты станут нарушать карантин.