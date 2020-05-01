Вратарь Челси хочет выиграть все титулы на уровне клубов и сборных

Новости спорта:Голкипер лондонцев рассказал о своих амбициях на клубном и международном уровнях.

Кепа считает, что Челси по силами выиграть много титулов, несмотря на то, что у них молодая команда.

"Отношения с Лампардом очень хорошие. Я чувствую, что у меня есть уверенность, как у него, так и у всего клуба. Нам всем нравится играть в каждой матче.

Это правда, что за последние 10 лет Челси — английская команда, которая выиграла больше всего титулов, и я думаю, что у нас должны быть такие амбиции выигрывать награды.

На самом деле, я приехал сюда для этого, и в первом сезоне мы уже выиграли Лигу Европы. У нас молодая команда.

Затем произошел трансферный бан, но нужно продолжать бороться за титулы. Я хочу выиграть все с Челси и со сборной", — приводит слова Кепы goal.com.

Напомним, что зимой Челси раздумывал над тем, чтобы расстаться с испанцем, но все-таки сохранил голкипера.