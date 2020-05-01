Клопп: Был пьян настолько, что вообще не заметил праздника

Новости спорта:Юрген Клопп признался, что не помнит празднования золотого дубля Боруссии Д.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп рассказал, как отмечал "золотой дубль" с дортмундской Боруссией в 2012 году.

"Наше празднование было очень оригинальным. Это был действительно большой праздник со всеми фейерверками и салютами. Сегодня такого уже не случится.

Я сильно напился в 2011-м году, но после второго чемпионства подряд, в 2012-м, был пьян настолько, что вообще не заметил праздника. Вот что алкоголь делает с людьми. Не пейте алкоголь - потеряете воспоминания о важных моментах своей жизни", - цитирует Клоппа Goal.com.

Напомним, что в сезоне-2011/12 Боруссия под руководством Клоппа стала чемпионом Бундеслиги и завоевала Кубок Германии.