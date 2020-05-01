"Я благодарен": Холанд ответил на троллинг Неймара на поле

Новости спорта:Норвежскому нападающему понравилось, что бразилец продвигал медитацию.

Форвард дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд рассказал о том, что думает насчет троллинга Неймара и остальных игроков ПСЖ после матча Лиги чемпионов.

Дело в том, что фирменное празднование голов у Холанда – медитация на поле. После того, как он отметился в первом поединке – Эрлинг отпраздновал таким же способом.

После того, как "шмели" выиграли первый поединок (2:1), в сети распространился фейк. Писали, что юный норвежец назвал Париж своим городом, на что "клюнул" Неймар.

Бразилец, в свою очередь, скопировал празднование Холанда, а также часто подкалывал норвежца и после матча.

"Напрягся ли я? Не очень. Я думаю, что они очень помогли мне с продвижением медитации во всем мире и показали, что она правда важна. Так что я благодарен, что они помогли мне с этим", - приводит его слова ESPN.