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"Я благодарен": Холанд ответил на троллинг Неймара на поле

"Я благодарен": Холанд ответил на троллинг Неймара на поле
20:16 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Норвежскому нападающему понравилось, что бразилец продвигал медитацию.

Форвард дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд рассказал о том, что думает насчет троллинга Неймара и остальных игроков ПСЖ после матча Лиги чемпионов.

Дело в том, что фирменное празднование голов у Холанда – медитация на поле. После того, как он отметился в первом поединке – Эрлинг отпраздновал таким же способом.

После того, как "шмели" выиграли первый поединок (2:1), в сети распространился фейк. Писали, что юный норвежец назвал Париж своим городом, на что "клюнул" Неймар.

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Бразилец, в свою очередь, скопировал празднование Холанда, а также часто подкалывал норвежца и после матча.

"Напрягся ли я? Не очень. Я думаю, что они очень помогли мне с продвижением медитации во всем мире и показали, что она правда важна. Так что я благодарен, что они помогли мне с этим", - приводит его слова ESPN.

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ФК Боруссия Д, ФК ПСЖ, Медитация, Неймар, Футбол, Новости футбола.
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