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Наполи разрешили возобновить тренировки

Наполи разрешили возобновить тренировки
20:20 Сегодня Телеграф sportarena

Новости спорта:Сегодня все клубы Серии А решили доиграть сезон.

Наполи может возобновить тренировки в ближайший понедельник, 4 мая.

Разрешение на возвращение к тренировочному процессу адзурри получили от властей региона Кампанья. Кампанья — одна из наименее пострадавших от коронавируса областей Италии (354 смерти).

"Я общался с президентом Наполи о возобновлении командных тренировок. Его предложение кажется мне абсолютно разумным, я его поддерживаю", — заявил глава региона Винченцо Де Лука.

В расположении Наполи есть три тренировочных поля, которые гарантируют дистанцию между игроками, отдельные душевые кабинки, а также два теста на COVID-19 в неделю для каждого активного сотрудника.

Сегодня все 20 клубов Серии А поддержали идею о доигровке нынешнего сезона. Кроме Наполи, приступить к тренировкам в понедельник могут Болонья, Парма, СПАЛ и Сассуоло.

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ФК Наполи, Серия А, Футбол, Новости футбола, Коронавирус.
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