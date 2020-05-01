Невилл: Роналду хочет стать лучшим в независимости от времени

Новости спорта:Гари Невилл назвал главную цель для Криштиану Роналду.

Экс-защитник "МЮ" Гари Невилл уверен, что в планах у Криштиану Роналду - стать лучшим футболистом в истории.

"Главная его цель - быть лучшим в независимости от времени. Я всегда видел, что для него важны индивидуальные награды. Желание быть лучшим делает его исключительным игроком.

Мне кажется, что он намерен побить рекорд Пеле по забитым голам. Уверен, что ему это по силам. также он хочет выиграть как можно больше трофеев с разными командами", - цитирует Невилла Sky Sports.

Следует отметить, что за футбольную карьеру Пеле забил 1289 голов. Криштиану, на данный, может похвастаться 725 точными ударами.