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Женская сборная Украины поборется за путевку на Евро осенью

Женская сборная Украины поборется за путевку на Евро осенью
22:45 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: УАФ

Новости спорта:Апрельские и июньские поединки отборочного цикла чемпионата Европы с участием женской сборной Украины перенесены.

Сначала Исполком УЕФА, учитывая чрезвычайную ситуацию с COVID-19, перенес официальные матчи, в том числе поединки квалификации женского Евро-2021, которые должны были состояться в марте и апреле. Сборная Украины должна в этот период сыграть в Черногории (10 апреля) и принимать дома Грецию (14 апреля).

Впоследствии УЕФА в своем релизе объявил о переносе и июньских поединков отборочного турнира Евро-2021 среди женских команд. В этом списке – матчи сборной Украины с Ирландией (5 июня дома) и Грецией (9 июня в гостях).

Теперь же УЕФА сообщил, что поединки группового этапа квалификации оставшихся пройдут во время окон ФИФА для женских международных матчей в сентябре, октябре и ноябре 2020 года. А стыковые игры отбора, которые должны были состояться 19-го и 27 октября, перенесены на апрель 2021 года.

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Из 47-ми команд, участвующих в квалификации, в решающую стадию попадут 15. К Англии как к хозяину ЧЕ присоединятся 9 победителей отборочных групп и 3 лучшие вторые команды. Еще 6 команд, которые станут вторыми в своих группах, разыграют в стыковых матчах последние 3 путевки.

В связи с ситуацией, возникшей из-за пандемии COVID-19, Исполнительный комитет УЕФА утвердил перенос финального турнира Евро среди женских команд. Форум будет проходить в Англии с 6-го по 31 июля 2022 года. Планируется использовать те же стадионы, которые были определены сначала для июля 2021-го.

Матчи женской сборной Украины в квалификации Евро

  • 03.09.2019 Украина – Германия – 0:8
  • 05.10.2019 Германия – Украина – 8:0
  • 08.10.2019 Ирландия – Украина – 3:2
  • 10.04.2020 Черногория – Украина (перенесен)
  • 14.04.2020 Украина – Греция (перенесен)
  • 05.06.2020 Украина – Ирландия (перенесен)
  • 09.06.2020 Греция – Украина (перенесен)
  • 22.09.2020 Украина – Черногория
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УЕФА, Футбол, Новости футбола, Коронавирус, Женская сборная Украины по футболу, Covid-19.
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