Женская сборная Украины поборется за путевку на Евро осенью

Новости спорта:Апрельские и июньские поединки отборочного цикла чемпионата Европы с участием женской сборной Украины перенесены.

Сначала Исполком УЕФА, учитывая чрезвычайную ситуацию с COVID-19, перенес официальные матчи, в том числе поединки квалификации женского Евро-2021, которые должны были состояться в марте и апреле. Сборная Украины должна в этот период сыграть в Черногории (10 апреля) и принимать дома Грецию (14 апреля).

Впоследствии УЕФА в своем релизе объявил о переносе и июньских поединков отборочного турнира Евро-2021 среди женских команд. В этом списке – матчи сборной Украины с Ирландией (5 июня дома) и Грецией (9 июня в гостях).

Теперь же УЕФА сообщил, что поединки группового этапа квалификации оставшихся пройдут во время окон ФИФА для женских международных матчей в сентябре, октябре и ноябре 2020 года. А стыковые игры отбора, которые должны были состояться 19-го и 27 октября, перенесены на апрель 2021 года.

Из 47-ми команд, участвующих в квалификации, в решающую стадию попадут 15. К Англии как к хозяину ЧЕ присоединятся 9 победителей отборочных групп и 3 лучшие вторые команды. Еще 6 команд, которые станут вторыми в своих группах, разыграют в стыковых матчах последние 3 путевки.

В связи с ситуацией, возникшей из-за пандемии COVID-19, Исполнительный комитет УЕФА утвердил перенос финального турнира Евро среди женских команд. Форум будет проходить в Англии с 6-го по 31 июля 2022 года. Планируется использовать те же стадионы, которые были определены сначала для июля 2021-го.

Матчи женской сборной Украины в квалификации Евро