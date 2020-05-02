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Футболист получит медаль чемпиона Франции за одну сыгранную минуту

Футболист получит медаль чемпиона Франции за одну сыгранную минуту
09:10 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта:Испанец Хесе Родригес продолжает собирать трофейный урожай.

Вингер "Пари Сен-Жермен" Хесе Родригес получит медаль победителя Лиги 1 за одну проведенную на поле минуту.

Напомним, ранее во Франции объявили о досрочном завершении сезона, вручив "ПСЖ" очередной титул, в то время как "Марсель", "Ренн" и "Лилль" получили путёвки в Лигу Чемпионов.

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В настоящий момент Хесе выступает на правах аренды в "Спортинге", однако до переезда в Португалию летом, он успел отыграть в матче против "Метца" (2:0) в четвёртом туре Лиги 1, выйдя на поле всего на одну минуту.
По местному регламенту этого оказалось достаточно для того, чтобы получить медаль победителя чемпионата Франции.

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Франция, ФК ПСЖ, Футбол, Новости футбола, Хесе Родригес.
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