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Эмери: Неймар способен стать лучшим в мире после эпохи Месси и Роналду

Эмери: Неймар способен стать лучшим в мире после эпохи Месси и Роналду
09:18 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Унаи Эмери высоко оценивает потенциал своего бывшего подопечного.

Бывший главный тренер Арсенала Унаи Эмери возглавлял Пари Сен-Жермен с 2016 по 2018 год. Именно в период работы испанца во Франции, парижский гранд подписал Неймара из Барселоны за 222 миллиона евро, совершив рекордный трансфер в истории футбола.

Эмери поделился впечатлениями от совместной работы с 28-летним бразильцем и заявил, что Неймар еще способен стать лучшим футболистом мира.

"Это был великолепный год. Я очень много узнал, наблюдая за его поведением на тренировках и во время матчей. Неймар обладает талантом с самого рождения. У него есть все качества и способности для того, чтобы реализовать этот талант в полной мере".

"Я думаю, Неймар способен стать лучшим в мире, приняв эстафету у Лионеля Месси и Криштиану Роналду. У него еще есть время, чтобы сделать это", — приводит слова Эмери Marca.

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Напомним, Унаи Эмери был уволен из Арсенала в ноябре 2019 года. На данный момент 48-летний коуч пребывает в статусе свободного агента. Сам Эмери ранее сообщил, что склоняется к возвращению в чемпионат Испании.

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Унаи Эмери, Неймар, Футбол, Новости футбола.
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