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Манчестер Юнайтед может пополниться игроком из Лиги 1

Манчестер Юнайтед может пополниться игроком из Лиги 1
09:50 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Манкунианцы могут пополнить ряды иностранными футболистами.

Руководство Манчестер Юнайтед определило крайнего полузащитника Боруссии Д Джейдона Санчо в качестве главной трансферной цели, сообщает Le10Sport.

По данным источника, если сделку с английским футболистом заключить не удастся, то "манкунианцы" подготовили ряд альтернативных вариантов, среди которых нападающий Лиона Мусса Дембеле, форвард Монако Виссам Бен Йеддер и игрок Лилля Виктор Осимхен.

Кроме того, отмечается, что Юнайтед намерен укрепить и линию обороны, приобретя защитника Лейпцига Ибрагима Конате.

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Ранее французские СМИ сообщали, что "манкунианцы" всерьез заинтересованы в услугах Бен Йеддера, но конкуренцию им готов составить лондонский Арсенал.

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ФК Манчестер Юнайтед, Футбол, Лига 1, Мусса Дембеле, Новости футбола.
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