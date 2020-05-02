Манчестер Юнайтед может пополниться игроком из Лиги 1

Новости спорта:Манкунианцы могут пополнить ряды иностранными футболистами.

Руководство Манчестер Юнайтед определило крайнего полузащитника Боруссии Д Джейдона Санчо в качестве главной трансферной цели, сообщает Le10Sport.

По данным источника, если сделку с английским футболистом заключить не удастся, то "манкунианцы" подготовили ряд альтернативных вариантов, среди которых нападающий Лиона Мусса Дембеле, форвард Монако Виссам Бен Йеддер и игрок Лилля Виктор Осимхен.

Кроме того, отмечается, что Юнайтед намерен укрепить и линию обороны, приобретя защитника Лейпцига Ибрагима Конате.

Ранее французские СМИ сообщали, что "манкунианцы" всерьез заинтересованы в услугах Бен Йеддера, но конкуренцию им готов составить лондонский Арсенал.