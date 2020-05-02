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Роналду попал в символическую сборную десятилетия Ювентуса

Роналду попал в символическую сборную десятилетия Ювентуса
10:01 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Леонардо Бонуччи остался за пределами символического состава старой синьоры 2010-х годов.

Авторитетное испанское издание AS составило символическую сборную из лучших футболистов Ювентуса, которые выступали за туринский клуб в период с 2010 по 2019 год.

Место в воротах "старой синьоры" вполне закономерно занял легендарный голкипер Джанлуиджи Буффон. Что касается линии обороны, то справа расположился Штефан Лихтштайнер, слева — Алекс Сандро, а пару центральных защитников составили Андреа Бардзальи и Джорджо Кьеллини.

В полузащиту символического состава издание поставило француза Поля Погба, чилийца Артуро Видаля и итальянского маэстро Андреа Пирло.

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Лучшее атакующее трио Ювентуса прошлого десятилетия представляют Криштиану Роналду, а также два аргентинца — Пауло Дибала и Карлос Тевес.

Символический состав Ювентуса 2010-х годов выглядит следующим образом:

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Криштиану Роналду, ФК Ювентус, Футбол, Новости футбола.
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