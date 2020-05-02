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Агуэро может вернуться в чемпионат Испании

Агуэро может вернуться в чемпионат Испании
10:16 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Форвард Серхио Агуэро поведал о планах на будущее.

Нападающий Манчестер Сити Серхио Агуэро заявил, что еще не думал над тем, где окажется после завершения своего контракта.

"Это трудно. Я сейчас не думаю о том, что я собираюсь делать. Я знаю, что каждый день мой контракт подходит к концу. Вероятно, будут какие-то предложения, но мы посмотрим, что произойдет".

"Пока я просто хочу попытаться выиграть Лигу чемпионов с Сити. Это было бы невероятным достижением для меня и клуба"

"Но я не задумывался о том, что буду делать после 2021 года. Кроме того, нынешние условия усложняют ситуацию. Если следующий сезон начнется позже, он, вероятно, закончится позже — может быть, в августе".

"Я не исключаю возвращения в Испанию или поездки в любую другую страну. Я не знаю, что я буду делать. Сегодня я чувствую себя хорошо и комфортно в Манчестере", — сказал Агуэро El Chiringuito.

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ФК Манчестер Сити, Футбол, Серхио Агуэро, Новости футбола.
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