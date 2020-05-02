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Интер готовит новый контракт для юного таланта

Интер готовит новый контракт для юного таланта
10:41 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Антонио Конте лично хочет сохранить молодого центрбека в своей команде.

Руководство Интера планирует продлить соглашение со своим талантливым воспитанником Лоренцо Пиролой, который выступает на позиции центрального защитника.

Как сообщает журналист Николо Скира, миланский клуб готовит для 18-летнего итальянца новый долгосрочный контракт до 2025 года.

Утверждается, что главный тренер Интера Антонио Конте высоко оценивает потенциал Пиролы, поэтому лично выступает за сохранение юного футболиста в стане "нерадзурри".

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Стоит отметить, что Пирола пока не дебютировал в первой команде Интера. На данный момент защитник набирается опыта в молодежке, за которую в нынешнем сезоне провел 20 матчей, отдал один ассист и заработал 6 предупреждений.

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ФК Интер (Милан), Футбол, Новости футбола, Лоренцо Пирола.
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