Мартинес продлил контракт со сборной Бельгии

Новости спорта:Его прежний договор истекал в нынешнем году.

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес останется на должности до окончания чемпионата мира 2022 года, о чем сообщают бельгийские СМИ.

Контракт с наставником был рассчитан до конца Евро-2020, который был перенесен на следующий год в связи с пандемией COVID-19.

Королевская бельгийская футбольная ассоциация факт продления контракта с Мартинесом еще не подтвердила.

Мартинес возглавляет сборную Бельгии с 2016 года и привел команду к бронзовым медалям чемпионата мира 2018 года.

Бельгийцы уверенно заняли первое место в группе квалификации на Евро-2020, выиграв все десять матчей с общей разницей голов 40:3.