Мартинес продлил контракт со сборной Бельгии

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес останется на должности до окончания чемпионата мира 2022 года, о чем сообщают бельгийские СМИ.
Контракт с наставником был рассчитан до конца Евро-2020, который был перенесен на следующий год в связи с пандемией COVID-19.
Королевская бельгийская футбольная ассоциация факт продления контракта с Мартинесом еще не подтвердила.
Мартинес возглавляет сборную Бельгии с 2016 года и привел команду к бронзовым медалям чемпионата мира 2018 года.
Бельгийцы уверенно заняли первое место в группе квалификации на Евро-2020, выиграв все десять матчей с общей разницей голов 40:3.