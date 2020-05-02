Барселона займется обменом футболистов

Новости спорта:Подобные сделки станут обычной частью футбольного бизнеса.

Вице-призедент Барселоны Жорди Кадронер подтвердил, что клуб намерен обменивать футболистов в течение следующего трансферного окна.

Это ставит под сомнение успешность сделок по Неймару и Лаутаро Мартинесу, которые считались главными трансферными целями каталонцев до пандемии COVID-19.

"Это будет частью игры. Так будут проходить сделки европейских клубов в следующем сезоне", — заявил функционер.

Кардонер также подтвердил, что клуб потеряет 120-140 миллионов евро доходов из-за пандемии.

"Поскольку у нас крепкое экономическое положение, это не ударит по нам так, как по другим клубам".

Сообщалось, что Барселона готова обменять любого из своих футболистов, кроме Лионеля Месси, Френки де Йонга и вратаря Марка-Андре тер Штегена.

Ранее клуб был вынужден пойти на 70-процентное снижение зарплаты для игроков и тренеров клуба, а также впервые в истории объявить о продаже титульных прав стадиона Камп Ноу.