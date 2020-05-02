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Судья принял сторону Федерации футбола США в споре с женской сборной

Судья принял сторону Федерации футбола США в споре с женской сборной
12:06 Сегодня Телеграф sportarena

Новости спорта:Но не смогли доказать, что федерация платит им меньше.

Судья принял сторону Федерации футбола США в споре с женской сборной страны.

Футболистки обратились в суд с обвинением Федерации в нарушении акта равной оплаты. Суд поддержал позицию Федерации, которая утверждает, что женская сборная за отчетный период получила больше денег, чем мужская.

Согласно решению судьи Роберта Гэри Клауснера, футболистки не продемонстрировали наглядных доводов в пользу меньшей оплаты их труда по сравнению с мужской сборной.

Также суд не поддержал обвинение сборной в том, что Федерация прибегала к половой дискриминации, назначая больше матчей женской команды на искусственном газоне по сравнению с мужской за отчетный период.

Нерешенным осталось обвинение сборной в дискриминации в отношении выбора чартерных полетов, гостиничного обустройства и медицинской поддержки женской сборной.

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Женская сборная США — самая успешная команда в истории женского чемпионата мира с четырьмя титулами. Последний кубок американки выиграли на мундиале в 2019 году.

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Футбол, Новости футбола, Олег Гусев.
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