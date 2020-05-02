Челси лидирует в борьбе за Вернера

Новости спорта:Форвард Тимо Вернер летом будет нарасхват.

"Челси" стал новым фаворитом в борьбе за нападающего "РБ Лейпциг" Тимо Вернера, сообщает издание Evening Standard.

Ранее фаворитами на подписание игрока были "Ливерпуль" и "Бавария". Тем не менее, "мерсисайдцы" не намерены тратиться в ближайший год из-за нестабильной финансовой ситуации, вызванной пандемией коронавируса. Также сам Тимо ранее заявил, что предпочёл бы перебраться в новый чемпионат вместо перехода в "Баварию".

В сложившейся ситуации главным претендентом на страйкера считается "Челси". Главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард ищет достойного конкурента для Тэмми Абрахама на острие нападения.

"Челси" делал запрос насчет Вернера еще в январе и с тех пор продолжают внимательно следить за ситуацией вокруг нападающего, в контракте которого с "РБ Лейпциг" есть пункт об отступных.