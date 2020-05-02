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Атлетик недоволен позицией УЕФА о распределении мест в Лиге Европы

Атлетик недоволен позицией УЕФА о распределении мест в Лиге Европы
12:52 Сегодня Телеграф sportarena

Новости спорта:Руководящий орган предлагает отрядить в еврокубки седьмую команду Примеры.

Атлетик недоволен позицией УЕФА о распределении мест в Лиге Европы в случае досрочного завершения сезона в Испании.

УЕФА уведомил клубы о том, что при выборе команд-участниц Лиги Европы предпочтение будет отдано седьмой команде в турнирной таблице Примеры, а не финалисту/победителю Кубка Короля.

Атлетик вышел в финал Кубка, где должен сыграть с Реалом Сосьедад, четвертой командой в текущей таблице Примеры.

Ранее место в Лиге Европы отдавалось финалисту Кубка, если его победитель обеспечил себе путевку в еврокубки.

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"Атлетик не согласен с решением, которое придает большую значимость седьмой команде лиги за 11 туров до конца чемпионата, чем финалисту турнира со 125 командами из всех футбольных категорий страны и одним матчем до определения победителя", — говорится в заявлении на сайте клуба.

Все футбольные соревнования в Испании были приостановлены в связи с пандемией COVID-19. Атлетик занимает десятое место в таблице Примеры.

Ранее досрочно свои чемпионаты завершили во Франции и Нидерландах. Чемпионом Лиги 1 был назначен ПСЖ, в Нидерландах же отказались от награждения чемпиона в минувшем сезоне.

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УЕФА, Футбол, Ла Лига, ФК Атлетик Б, Новости футбола, Коронавирус.
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