Селезнев назвал Фонсеку худшим тренером

Новости спорта:Евгений Селезнев раскритиковал бывшего наставника Шахтера.

Экс-нападающий донецкого "Шахтера" Евгений Селезнев, ныне выступающий за турецкий "Бурсаспор", рассказал, с кем из тренеров ему было лучше и хуже всего работать.

– С кем из тренеров тебе было комфортнее всего работать?

– Тяжелый вопрос. У каждого тренера были свои плюсы и минусы. Не могу одного выбрать. И при Луческу мне одно время было комфортно, и при Рамосе, и при Маркевиче, и при Михайличенко за сборную, и при Заварове, и в Турции. Тяжело, у меня было очень много хороших тренеров.

Окан Бурук в Турции, я с ним два трофея выиграл с командой, которая далека была от десятки.

– Кто худший тренер? Фонсека?

– Для меня – да. Тренирует он "Рому" – и что? Что он выиграл с командой? На каком месте идет? Не говорю, хороший он или плохой. Я говорю лично за себя. Это были бытовые моменты, все вместе. Он выбрал такой путь.

Команда играла при Фонсеке? Это Фонсеки команда? Пример. При Рамосе мы играли в один футбол, при Маркевиче – в другой. Фонсека "Шахтер" не поменял. Как можно было посадить Рака на трибуну, кричать, что я играю в два нападающих, потом вылететь из ЛЧ и говорить, что не он виноват.

Я ушел, Срна и Ракицкий. После этого как такового стержня нет. Как можно Ярика было отпустить? Я уверен, он бы закончил в "Шахтере".

– Фонсека убирал лидеров или клуб?

– Клуб – нет. Президент никогда не лезет в культуру клуба, он помогает, очень благородный человек. А те люди, которые тренировались, я не знаю, может, это их менталитет, но это не мой менталитет. И не Рака тоже.